Massa aanwezigen op begrafenis Alfred Gadenne

In Moeskroen hebben zaterdagochtend duizenden mensen de begrafenis van burgemeester Alfred Gadenne bijgewoond. Talrijke politieke figuren tekenden present, onder wie premier Charles Michel, cdH-voorzitter Benoît Lutgen en PS-voorzitter Elio Di Rupo.

Duizenden mensen verzamelden zich zaterdagochtend rond de kleine St-Amand de Luingne-kerk, waar de begrafenis plaatsvond. Veel aanwezigen waren geëmotioneerd door het plotse afscheid van hun burgemeester, die vorige week maandag werd vermoord op het kerkhof van Moeskroen.

De familie van Gadenne en de politici werden verwelkomd door een erehaag van politieagenten en brandweerlieden. Naast Charles Michel, Benoît Lutgen en Elio Di Rupo, waren ook de Waalse minister-president Willy Borsus, de burgemeester van Frasnes en Waals minister Jean-Luc Crucke, Brussels parlementslid Joëlle Milquet en minister-president van de Franse gemeenschap Rudy Demotte aanwezig.

"Groot man"

"Alfred deed veel meer dan Moeskroen vertegenwoordigen, hij belichaamde de stad", aldus Benoît Lutgen, de voorzitter van de cdH waartoe Gadenne behoorde. "Hij was een model binnen de politiek, een groot man verlaat ons", zegt ook Joëlle Milquet.

"Ik had hem maandag nog aan de telefoon. Ik begrijp niet wat er is gebeurd, ik begrijp het nog altijd niet", aldus Jean-Luc Crucke. De eerste schepen van Moeskroen Michel Franceus voegde nog toe dat "Gadenne een vriend was van iedereen, hij kende bijna iedereen".