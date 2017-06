Massale optocht tegen schoolhervorming in Roeselare

Die groep van 11 scholen wordt zoals gekend herleid tot 4 campussen met telkens hun eigen accent. De scholen zijn er niet over te spreken dat zij niet geraadpleegd werden in dit grootste plan. De Broederschool, Het VMS en Buso Onze Jeugd verliezen het meest van hun eigenheid of verdwijnen zelfs. Daar is het ongenoegen dan ook het grootst.

Heel veel volk voor optocht tegen slecht gecommuniceerde reorganisatie van scholengroep Sint-Michiel #Roeselare. Meer @FocusWTV pic.twitter.com/oP3tWNIHcn — Kate Baert (@katebaert) June 9, 2017