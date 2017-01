Massa's vriezeganzen maar ook roofvogels in Uitkerkse polders

De Uitkerkse polders is de plaats waar duizenden vriezeganzen overwinteren. Maar een nieuw fenomeen dit jaar is dat er ook roofvogels tussen de wintergasten zitten.

En die opvallende vogels lokken extra natuurliefhebbers en fotografen naar het Blankenbergse natuurreservaat. John Van Gompel: “De mensen hier in de streek kennen allemaal de vriezeganzen. Dat zijn kolganzen, kleine rietganzen en brandganzen. Maar de specialiteit van Uitkerke, dat zijn ook de roofvogels. We hebben dit jaar ook een topjaar. Uitkerke is eigenlijk de enige plaats waar je ’s winters nog echt velduilen kan zien. Dat is een grote uilensoort die ook overdag jaacht en in actie komt. Er zitten er nu een twintigtal.”