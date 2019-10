Masterclass Jef Neve in muziekacademie Menen en Zwevegem

Jef Neve is niet alleen zowat de beste pianist van het land, hij is ook een begenadigd lesgever. De leerlingen van de muziekacademies Menen en Zwevegem gingen met zijn lesboeken aan de slag en lieten hun kunnen maar wat graag aan de meester zelf horen. De jonge pianisten staken heel wat op van de masterclass, want Jef Neve is een bron van inspiratie met verhalen die even aan het louter technische pianospel voorbijgaan.

Muziek met eigen emotie

Ook voor de pianist zelf was het een aangename ervaring: "Ik vind het heerlijk dat vooral die jonge garde mijn muziek tot leven te laten komen. Je voelt dat ze daar hun eigen ding in steken, hun eigen emoties in kwijt kunnen."