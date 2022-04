Mastodont van 4.500 ton moet ons beschermen tegen stormweer

Een deel van de toekomstige stormvloedkering in Nieuwpoort is vanuit Kalloo richting Oostende vetrokken. Het gaat om een gigantische betonnen constructie die meer dan 4.500 ton weegt.

De stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort moet ervoor zorgen dat bij hevige storm het wat niet via de IJzer het binnenland overstroomt. Kostprijs: 58 miljoen euro.

Deze reusachtige betonnen kuip is vanuit Kalloo richting Nieuwpoort vertrokken. De constructie, die in de vaargeul van Nieuwpoort geplaatst wordt, weegt 4570 ton, is ruim 42 meter lang, 23 meter breed en vijf meter hoog.

De stormvloedkering moet Nieuwpoort beschermen tegen een 1000-jarige stormvloed. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een stijging van de zeespiegel van 80 centimeter tegen 2100.

Het agentschap MDK startte in 2018 met de werken. Het project moet in 2025 klaar zijn.