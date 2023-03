Mastodont van 80 meter lang: nieuwe mijnenveger Belgische marine in het water

In Bretagne, in Frankrijk is de 'Oostende' te water gelaten, een nieuwe mijnenveger van de Belgische marine.

In totaal komen er twaalf zo'n schepen van een nieuwe generatie. Zes voor ons land en zes voor Nederland. Ze zullen opereren vanuit de marinebasis in Zeebrugge, en zijn uitgerust met onderwaterdrones, gebouwd in Oostende.

De Oostende is nog lang niet klaar, maar hij ligt wel officieel in het water, op een werf in Bretagne. 80 meter lang, 17 meter breed, en 2800 ton zwaar. Deze Oostende M940 is de eerste mijnenveger van een nieuwe generatie.

"Het concept nu is helemaal anders. Wij blijven met het schip buiten het mijnenveld, en wij sturen drones, vanop afstand. En die drones zullen die mijnen vegen of jagen,en met meer veiligheid voor het schip", klinkt het. Die drones, die maken ze in de nieuwe dronefabriek in Oostende, ons land is een trekker op gebied van mijnenbestrijding. De zes Belgische mijnenjagers kosten samen meer dan een miljard.