Materniteit in Menen blijft als het van stad afhangt

"Ook de komende jaren zullen kindjes in Menen geboren worden", zegt burgemeester Eddy Lust. Dat zegt hij nadat eerder werd aangekondigd dat de kleinere materniteiten, ook in Menen, dreigen te verdwijnen.

Die plannen zijn onderdeel van de ziekenhuishervorming van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). In februari kwam toen veel kritiek op dat plan. In het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wordt een norm van 557 bevallingen gehanteerd. Een aantal, vooral kleinere, materniteiten wordt daardoor geviseerd, omdat er per jaar minder bevallingen plaatsvinden dan die norm.

Nabijheid is belangrijk

Ook in de materniteit van AZ Delta in Menen gebeuren er jaarlijks minder dan 557 bevallingen. Toch laat de stad nu weten dat de kraamafdeling niet zal sluiten. “Onze materniteit is inderdaad niet de grootste in de streek”, zegt schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq.

“En het is inderdaad zo dat er in andere ziekenhuizen meer moeders bevallen dan in Menen. Maar voor een aantal Menenaars is de nabijheid van een materniteit ontzettend belangrijk."