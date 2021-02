Matexi krijgt een nieuwe topman

Huidig CEO Gaëtan Hannecart zet na 26 jaar een stap opzij. Zijn opvolger is Olivier Lambrecht, hij treedt in mei aan.

Hannecart werd in 1994 de CEO van Matexi. Dat realiseerde toen met 30 werknemers een omzet van 20 miljoen euro. Het bedrijf is intussen uitgegroeid tot een organisatie van meer dan 300 mensen en een omzet van zowat 400 miljoen euro, met kantoren in België, het Groothertogdom Luxemburg en Polen. De operationele leiding over Matexi komt vanaf 5 mei in handen van Olivier Lambrecht. Hij was de voorbije drie jaar actief bij Emaar, het grootste vastgoedbedrijf in Dubai.

Hannecart blijft actief als aandeelhouder, bestuurder en voorzitter van het investeringscomité. Hij zal zich meer bezighouden met de visie en langetermijnstrategie en met de verdere geografische uitbreiding.