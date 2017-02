Mathias Sercu uit Ardooie schreef ‘Dinez in de Sneeuw’, een diep menselijk verhaal en theaterstuk over kanker, dood en de confrontatie met de eigen sterfelijkheid.

En toch is het stuk op de planken minder zwaarmoedig dan het onderwerp laat vermoeden. Voor de Deerlijkse zangeres Hannelore Bedert is dit haar eerste grote theaterrol naast Mathias Sercu. Acteren is voor haar een nieuwe ervaring, En dan nog in een ernstig theaterstuk. Maar de zangeres is duidelijk van alle markten thuis. Het verhaal speelt zich af op de houten balken op het toneel. Twee koppels moeten in hun confrontatie met de sterfelijkheid levenskeuzes maken.