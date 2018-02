Mathieu Eyckmans Belgisch Kampioen Gelato

Mathieu Eyckmans van Ijssalon Oyya in Brugge is de nieuwe Belgisch Kampioen Gelato geworden.

Hij won een spannende en goed bezette Gelato Festival Challenge in Zandhoven. Met Eyckmans koos de vakjury niet meteen voor de meest evidente ijssmaak. Hij verraste iedereen met zijn gorgonzola-ijs met vijgen en gekarameliseerde ham. Mathieu Eyckmans schrijft niet enkel de nationale titel op zijn naam, hij krijgt ook een ticket voor het Europees Kampioenschap in 2020 in Italië.

Ook voor de kersverse kampioen was de keuze van de jury een verrassing van formaat. “Natuurlijk had ik dit niet verwacht. Toch zeker niet met deze smaak”, getuigt Mathieu Eyckmans van Oyya. “Hoe ben ik op gorgonzola-ijs gekomen? Mensen eten graag kaas na een lekkere maaltijd. Maar het schrikt hen wel af in ijs. Daarom besloot ik de twee tot één heerlijk dessert te maken".