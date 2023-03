Matroos (22) krijgt zes maanden celstraf voor desertie en schriftvervalsing

De Brugse correctionele rechtbank veroordeelt een 22-jarige man uit Charleroi tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel voor desertie en schriftvervalsing. De matroos in opleiding daagde meerdere keren niet op in de marinebasis van Zeebrugge en hij gebruikte vervalste medische attesten.

Onwettige afwezigheid

Sinds oktober 2021 was de man meermaals onwettig afwezig. Vanaf acht dagen afwezigheid wordt dit als desertie beschouwd. In oorlogstijd wordt een militair na drie dagen afwezigheid al als deserteur beschouwd. De jonge Carolo kwam zich eind juli 2022 toch aanmelden op de marinebasis. Volgens E.H. lag een slecht gevoel aan de basis voor zijn afwezigheid en hij staafde dit met vervalste doktersattesten. De matroos in opleiding gaf tijdens zijn verhoor toe 25 euro per vals attest betaald te hebben.

Zes maanden celstraf met uitstel

Tijdens het proces op 1 februari daagde de twintiger niet op en procureur Frank Demeester gaf hem daarom zes maanden effectieve celstraf en een geldboete. De rechter veroordeelde de deserterende matroos uiteindelijk tot zes maanden celstraf rekeninghoudend met het blanco strafblad.