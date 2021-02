Matroos verliest oog, schipper krijgt 1 jaar cel

De schipper zou een steen in het gezicht van zijn matroos hebben gegooid, waardoor het slachtoffer een oog verloor, maar zijn kapitein ontkende elke betrokkenheid. Het openbaar ministerie had twee jaar effectief gevorderd.

Diefstal

Het binnenschip van de beklaagde lag in augustus 2019 aangemeerd in de haven van Zeebrugge. De matroos besloot die avond op restaurant te gaan, maar kreeg rond 22 uur een boze telefoon van zijn kapitein. Die eiste dat hij onmiddellijk terug zou keren naar het schip. Hij was was nog niet terug aan boord toen de schipper hem al beschuldigde van diefstal van een televisie. De beklaagde tikte tijdens de discussie met een vinger op de borstkas van het slachtoffer, maar ging daarna weg. De matroos dacht dat de discussie gesloten was, tot hij een steen in zijn gezicht gegooid kreeg. Bij de feiten liep hij meerdere breuken in het aangezicht op. Bovendien is hij zijn linkeroog volledig kwijt.

Volgens het parket is op camerabeelden duidelijk te zien hoe de schipper na de feiten wegvluchtte in zijn wagen. Opvallend genoeg zocht hij de dag na het incident online al informatie over de mogelijke juridische gevolgen. Ten slotte merkte het openbaar ministerie op dat de Merksemnaar in februari 2018 al eens een werknemer bedreigde na een mogelijke diefstal.