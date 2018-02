Matteo Simoni curator van Filmfestival Oostende

Simoni volgt, als gastheer van de twaalfde editie van FFO, Wim Opbrouck op.

Matteo Simoni werd geselecteerd als één van de tien meest beloftevolle acteurs in Europa: hij is één van acteurs en actrices die momenteel op de Berlinale aan het publiek worden voorgesteld als 'Shooting Star'. Simoni komt daarmee terecht in een rij van internationale film- en tv-sterren zoals Rachel Weisz, Carey Mulligan, Alicia Vikander en Daniel Craig, die eerder geselecteerd werden voor de Shooting Stars. Voor België werden onder anderen Jérémie Renier, Matthias Schoenaerts, Kevin Janssens en Martha Canga Antonio in het verleden als Shooting Stars verkozen.

Peter Craeymeersch, directeur van FFO: “Matteo heeft in de voorbije jaren zijn veelzijdigheid en talent als acteur bewezen, van zijn vertolking van Rocco Granata in Marina tot deze in Patser, alle rollen speelde hij met een moeiteloze flair. Met Matteo kiezen we de jongste master in de geschiedenis van FFO. Hij is voor mij één van de boegbeelden van het aanstormende talent dat Vlaanderen rijk is en die alles in zijn mars heeft om internationaal door te breken.”

Matteo Simoni: “Ik vind het ontzettend interessant dat het Filmfestival Oostende steeds meer groeit en kwaliteit uitstraalt. Om als jongste Master ooit gevraagd te worden is een hele eer. Dat is spannend maar des te meer een uitdaging. Ik zal er alles aan doen om jullie met een Limburgse lach te verwelkomen.”

Safety First

Simoni is vooral bekend van zijn vertolking in de film Marina (2013) van Oscar-genomineerd regisseur Stijn Coninx. In deze biopic vertolkt Matteo de Belgisch-Italiaanse Rocco Granata, die met ‘Marina’ een wereldhit scoorde. Matteo leerde voor deze rol accentloos Italiaans spreken en hij ontving daarom terecht een Ensor-nominatie voor Beste Acteur.

Matteo Simoni speelde ook één van de hoofdrollen in de hitserie Safety First, waarvan in 2016 de film in de bioscoop verscheen. Voor zijn rol als ‘Smos’ ontving Matteo twee jaar achtereen de Vlaamse Televisiester voor Beste Acteur. Filmfestival Oostende vindt plaats van 7 t.e.m. 15 september 2018.