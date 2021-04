Matthias Leterme (KVK) blikt vooruit naar volgend seizoen

"Meer verwacht van dit seizoen"

KV Kortrijk verliest op de slotspeeldag met 1-4 van KV Mechelen en eindigt zo pas als veertiende. Een seizoen met een trainerswissel en pas op de voorlaatste speeldag zekerheid over het behoud... Dat is voor KVK wat pover. Matthias Leterme, de manager, beaamt: Laat me toe om te zeggen dat we inderdaad meer verwacht hadden van het seizoen. We hebben hier wel nooit het gevoel gehad dat we er uit zouden vallen. - Het is na Yves Vanderhaeghe wel niet beter geworden he? Dat is toch wat kort door de bocht. Luka Elsner heeft een bepaalde stempel gedrukt. maar het klopt dat we niet consistent genoeg geweest zijn. We hebben bepaalde momenten niet gepakt en nooit een echte reeks kunnen neerzetten. Anders was het seizoen misschien wel anders afgelopen.

"Analyse is dat we ons offensief moeten versterken"

En dus kijkt KV Kortrijk al vooruit. Volgend seizoen wordt voor heel wat ploegen belangrijk. Met drie zakkers ligt de druk hoger. KVK wacht een belangrijke transferperiode. De aanval en de aanvoer naar de spitsen, dat wordt een doel.

Leterme: Dat is ook de analyse die we intern gemaakt hebben. We moeten zeker ons offensief versterken. We hebben nu eigenlijk al twee transfers gedaan met Kevin Vandendriessche en Kristof D'Haene die we het hele seizoen gemist hebben. Ik denk dat we voor de vier posities vooraan jongens moeten aantrekken met creativiteit en scorend vermogen.

"Vincent Tan wil mee investeren in nieuw trainingscentrum"

Intussen is de Maleisiër Vincent Tan al zes jaar eigenaar van KV Kortrijk. Investeringen in de accommodatie bleven uit. Al beweegt er wel iets.

Leterme:

Er is al veel gesproken over een nieuw stadion. Dat project loopt nog. De stad Kortrijk trekt daar de kar. onze eigenaar zal het niet alleen financieren. Hij wil wel een deel op zich nemen. Even belangrijk is de trainingsaccommodatie. Daar hopen we op korte termijn met de stad beslissingen te nemen en een stap vooruit te zetten. - Wringt het niet dat Vincent Tan na zes jaar nog altijd niet wil investeren in een stadion, Qua trainingsaccommodatie heeft hij wel het engagement uitgesproken om daar financieel in mee te stappen en de club te steunen. het is niet zo dat hij de club niet genegen is. Bij het stadion begrijp ik dat hij niet het hele project wil financieren maar wel een stuk of er constructief in mee te denken.

Dat trainingscentrum is wel belangrijk. Kortrijk had daar een achterstand. KVK pakte dit seizoen trouwens maar 17 van zijn 39 punten in eigen huis. De twaalfde man wordt duidelijk gemist. Of en hoe supporters naar het stadion zullen kunnen komen, is nog onduidelijk. Een oplossing voor wie dit seizoen een abonnement kocht, wordt besproken met de supporters zelf.