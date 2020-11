Matthias Schoenaerts maakt muurschildering in Oostende

In Oostende heeft Matthias Schoenaerts een grote muurschildering gemaakt als tegenbeeld voor Leopold II. Het werk kadert in het streetartfestival The Crystal Ship en beeldt Leopold II af zonder hoofd.

Daarmee verwijst het beeld naar het standbeeld van de Belgische koning op de zeedijk van Oostende. De acteur wil met de muurschildering aandacht vragen voor de Black Lives Matter beweging.

In het kader van het streetartfestival The Crystal Ship in Oostende heeft Schoenaerts een grote muurschildering gemaakt die verwijst naar het standbeeld van Leopold II op de zeedijk van Oostende. Schoenaerts wil met het werk de confrontatie aangaan met het verleden. "Het is een confrontatie met de gruwelijkheden die plaatsvonden onder het bewind van Leopold II in Congo Vrijstaat. Het werk is een manier om gesprekken op te starten en zo samen als één gemeenschap over het trauma te praten", aldus Schoenaerts.

Het beeld is tekenend voor de stad Oostende, die heel wat zaken te danken heeft aan de Belgische koning. Zo gaf hij ooit de opdracht tot het aanleggen van het Maria Hendrikapark, het bouwen van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk, de Wellingtonrenbaan en de Koninklijke Gaanderijen. De manier waarop die zaken tot stand kwamen, blijft omstreden, aangezien de financiering ervan gebeurde met kapitaal die Leopold II verzamelde in Congo Vrijstaat.

Burgemeester Bart Tommelein vindt het daarom goed dat er een tegenbeeld komt in de stad. "Een tijd geleden was er groot protest tegen afbeeldingen van Leopold II in de publieke ruimte. Wij hebben beslist om geen beelden te verwijderen maar om voor een tegenbeeld te zorgen. Met dit beeld van Matthias Schoenaerts tonen we dat er op de figuur van Leopold II vlekken zijn. Zo kunnen we het debat openen en het volledige verhaal belichten", aldus Tommelein.

Het is de bedoeling dat de figuur Leopold II en de geschiedenis rond de koning de komende jaren in z'n totaliteit verder worden belicht in Oostende.