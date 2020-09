Matthieu Bonne doet tweede poging om kustlijn af te zwemmen

Nog nooit slaagde iemand erin om de Belgische kustlijn solo en non-stop af te zwemmen. Bij zijn eerste poging zwom Matthieu 15 uur voor hij zijn tocht bij 7 Beaufort moest staken uit veiligheidsoverwegingen.

Twijfel over herkansing

"Toen ik mijn Coast Swim twee weken geleden moest afbreken vanwege de storm, was ik erg teleurgesteld en mijn motivatie en energie bereikten een dieptepunt. Ik twijfelde of ik mij nog zou kunnen focussen en opladen voor een nieuwe poging. Maar dat is wat sport met mij doet. Het daagt me uit", schrijft Matthieu over de aanloop naar zijn herkansing op Facebook.

24 uren zwemmen

Matthieu start maandagnamiddag in De Panne en hoopt dinsdag kort na de middag in Knokke-Heist aan te komen. In totaal zal hij zo 22 à 24 uur zwemmen, waarvan 10 uur in het donker.

"Ik heb ook besloten om deze tweede poging met een andere mindset te benaderen. In plaats van na te denken over het eindresultaat, zal ik gewoon proberen te genieten", aldus Matthieu.

