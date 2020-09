Mathieu Bonne wordt ereburger van de gemeente Bredene. Dat heeft de gemeenteraad beslist. De Bredenaar is er precies een week geleden als eerste in geslaagd om de hele kustlijn af te zwemmen.

Maar liefst 23 uur en bijna 70km zwom Matthieu Bonne in zee, van De Panne tot in Knokke Heist. Zelf noemde hij dat het zwaarste wat hij ooit heeft gedaan. Bonne wordt nu dus beloond met het ereburgerschap van Bredene voor die bovenmenselijke inspanning . Ook Club Brugge-voetballer Brandon Mechele is al ereburger van de gemeente.

