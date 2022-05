Matthieu Bonne rondt 2de van de 8 triatlons af op El Hierro

Bonne wil met de uitdaging '8 islands' mensen inspireren en de boodschap meegeven dat je met doorzettingsvermogen heel veel kan bereiken. Daarom zal hij van 5 tot 12 mei elke dag een triatlon afwerken, telkens op een ander Canarisch eiland.

Zijn avontuur startte donderdagmorgen en als alles goed gaat, zou hij op 12 mei, 8 triatlons en zo'n 1800 km later alle eilanden voor middernacht moeten hebben voltooid. Idealiter moet Bonne zijn dagelijkse triatlon finishen in ongeveer 11-13 uur. Veel langer kan hij er niet over doen, want dan zou hij nooit op tijd zijn voor het volgende eiland en de triatlon van de volgende dag.

De eilanden staat in deze volgorde op het programma: La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa.