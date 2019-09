Matthieu Bonne zwemt zondagnacht het kanaal over

Bredenaar Matthieu Bonne begint zondagnacht aan zijn poging om het kanaal over te zwemmen. Of Matthieu slaagt in zijn opzet weten we maandagmiddag.

Mathieu Bonne is niet bevreesd van een sportieve uitdaging. Na het lopen van de loodzware marathon des Sables, het beklimmen van de Mont Blanc en de Matterhorn en het afzien tijdens Ironman Australia is de zwemtocht tussen Dover en Calais zijn volgende uitdaging. Zondagnacht om 23 uur start hij aan zijn poging. "Na tien zeer frustrerende dagen van wachten, een kapotte boot en slecht weer krijg ik eindelijk mijn go", zegt Bonne in een bericht op Facebook. "Als alles goed gaat, zou ik maandag in de late namiddag moeten aankomen in Frankrijk, tussen tussen Cap Gris-Nez en Cap Blanc-Nez.'

Voorlopig zijn er nog maar een tiental Belgen geslaagd in hun opzet om het kanaal over te zwemmen. Wat de poging echt moeilijk maakt zijn de onvoorspelbare stromingen en de kans op onderkoeling.

Bekijk hier nog eens de reportage over Matthieu.