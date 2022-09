Matthis danst binnenkort in grote balletschool in Londen: "Beloning voor harde werk"

Nu volgt Matthis nog les aan de balletschool Raymonda in Deerlijk, maar binnenkort staat hij in de balletzaal van de Royal Ballet School in Londen. "Het is een van de grootste balletscholen, het is een droom om daar te mogen dansen", vertelt hij.

"Ik hoop vooral om beter te worden. Ik wil met dezelfde techniek kunnen dansen als de balletdansers van de Opera House."

Hard gewerkt

Ook zijn balletcoach Wendy Demeyere kijkt trots terug op de carrière van Matthis: "We bereiden dit al voor vanaf zijn tien jaar. Vier jaar geleden zei hij ook effectief dat hij naar Londen wilde gaan, nu is dat een beloning voor al zijn werk."

De droom van Matthis wordt werkelijkheid, maar daar heeft hij hard voor moeten werken. Door wedstrijden te winnen in New York en Parijs, kreeg hij een uitnodiging om in Londen op internaat te gaan.

De lessen die Matthis er zal volgen, zullen in het Engels zijn, maar dat is volgens hem geen probleem.