Maud Vanhauwaert is nieuwe huisschrijver van KU Leuven

Maud Vanhauwaert studeerde Taal- en Letterkunde aan de KU Leuven en de UAntwerpen en behaalde ook een masterdiploma Woordkunst aan het Conservatorium van Antwerpen. In haar carrière als schrijver heeft ze meerdere dichtbundels gepubliceerd, waarvoor ze al verschillende belangrijke prijzen mocht ontvangen. Haar eerste roman wordt in september uitgebracht. In haar "zoektocht om poëzie los te weken van het vertrouwde blad papier" treedt ze ook vaak op met haar teksten.

Docent creatief schrijven

Als huisschrijver aan de Leuvense universiteit zal Vanhauwaert een vak creatief schrijven doceren aan de Faculteit Letteren. Vijftien studenten mogen een semester met de auteur samenwerken. "Ik vind het heel bijzonder dat ik als docent aan de KU Leuven aan de slag mag gaan", zegt Vanhauwaert. "Ik juich het toe dat de universiteit aandacht besteedt aan creatief schrijven: het geforceerde schisma tussen wetenschap en kunst wordt op die manier gedicht."

Poëzieparcours

Vanhauwaert zal als huisschrijver ook een poëzieparcours cureren in het kader van de zeshonderdste verjaardag van de KU Leuven. Een deel van die gedichten zal permanent in Leuven en in het universiteitslandschap blijven hangen.