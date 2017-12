Maud Vanhauwaert stadsdichter van Antwerpen

Die eer valt Maud Vanhauwaert, afkomstig uit Veurne, te beurt. Het adviescollege stelde haar voor aan het schepencolllege omwille van de kwaliteit van haar twee poëziebundels. Vanhauwaert neemt op 25 januari, Gedichtendag, de fakkel over van Maarten Inghels. Als stadsdichter zal ze zes gedichten schrijven over Antwerpen, en de stad zorgt ervoor dat de teksten een plaats krijgen in het straatbeeld. Vanhauwaert is 33 en won al verschillende prijzen, onder meer de Publieksprijs van de Herman de Coninckprijs.