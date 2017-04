De Mauritiaan die sinds vorige week in de Refuge in Brugge zit opgesloten, komt vrij. Zijn aanhouding was onwettig, zo oordeelt de raadkamer.

Akhilesh Pandoo

(23) verblijft al vijf jaar in Koolkerke bij zijn oom en tante, die ook in zijn onderhoud voorzien. In Koolkerke is hij intussen goed ingeburgerd. Hij is er onder meer lid van de plaatselijke harmonie. Toen hij vorige week werd opgepakt, beslisten zijn vrienden om hem een hart onder de riem te steken. Ze hielden hun wekelijkse repetitie voor de poort van de refuge waar de Mauritiaan opgesloten zat, met oog op een uitwijzing.