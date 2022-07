Mauro klimt Boven De Wolken op Ventoux

Van intens geluk belandden Mauro en Jaël in onmetelijk verdriet. Ze hadden het nieuws gekregen dat ze ouders zouden worden van de tweeling Briek en Louis, maar beiden lieten nog voor de geboorte het leven. Het koppel kon de doodgeboren baby’s toch nog in hun armen dragen. Vzw Boven de Wolken maakte een integer portret van het gezin, wat Mauro en Jaël met een prachtige herinnering achterliet. “Ze behandelden hen echt als kinderen”, vertelt mama Jaël. “Voorzichtig, met liefde, bij naam genoemd: het was zo persoonlijk wat het juist zo mooi maakte.”

Reus van de Provence

Voor die warmte wil papa Mauro nu een cadeau teruggeven aan het goede doel dat ouders die bij de geboorte een kind verliezen, een hart onder de riem steekt. De sportieve West-Vlaming en belofterenner heeft als doel de Mont Ventoux zesmaal op te rijden in 24 uur. Langs elk van de drie kanten zal hij de ‘reus van de Provence’ trotseren. Onder die naam zamelt hij ook geld in voor vzw Boven de Wolken. Hij hoopte daarmee 1500 euro bijeen te sprokkelen, maar de teller staat nu al op meer dan 2200 euro.

Mauro heeft zich grondig voorbereid en ondertussen is Jaël ook zwanger van een derde zoontje.