"Maxim and Arthur on the Road": benefiet voor twee overleden boezemvrienden

Zo’n vierhonderd mensen maakten in Aalbeke zaterdag de aankomst mee van de fietstocht "Maxim and Arthur on the Road". De twee boezemvrienden Maxim en Arthur kwamen twee jaar geleden om tijdens een roadtrip. De twintigers raakten bevangen in hun slaap door giftige benzinedampen, met fatale gevolgen.

Ter herdenking deden de vaders van de jongens en enkele vrienden het laatste deel van hun trip nog eens over. Maandag vertrokken ze uit Stuttgart, de plek waar hun zoons dood werden teruggevonden.

De opbrengst van de tocht gaat naar Child Focus, de organisatie die alle zeilen zette toen eerst het nieuws binnenkwam dat Maxim en Arthur als vermist stonden gesignaleerd.