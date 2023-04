Maxime Potty wint (voorlopig) Tieltse TAC Rally

Maxime Potty won zaterdag de 48e TAC Rally in Tielt. Potty had na twaalf klassementsritten 5.2 voor op Cédric Cherain, die bij aanvang van de dag tien seconden straftijd opliep voor een vaste start. Bastien Rouard vervolledigde het podium als derde.

Deze rally de vierde van in totaal dertien wedstrijden voor het Belgisch kampioenschap. In de tussenstand van het BRC verstevigt Potty zijn leiderspositie. Maar na afloop van de rally diende het team van Cherain klacht in maar het college van sportcommissarissen achtte de zogeheten 'jump start' bewezen en handhaaft bijgevolg de opgelegde straf. Het team ging tegen de uitspraak in beroep waardoor de uitslag onder voorbehoud blijft tot later een definitieve uitspraak volgt.

Adrien Fernémont werd vierde, voor de Nederlander Roger Hodenius en Charles Munster. Gunther Monnens eindigde als zevende en eerste GT. Vincent Verschueren reed in Tielt zijn eerste wedstrijd van het seizoen. De Oost-Vlaming haalde wegens motorpech het einde van de eerste klassementsrit niet. Ook Niels Reynvoet kende weinig geluk en moest in de openingsrit opgeven met een kapotte transmissie. De eerste klassementsrit van de dag zou meteen zijn invloed hebben en uiteindelijk doorslaggevend zijn voor het verdere wedstrijdverloop.

Valse start

Cherain was in de openingsrit 0.7 sec sneller dan Potty. Maar Cherain maakte een valse start en die inbreuk werd bestraft met tien seconden straftijd. Potty won in de eerste lus van vier klassementsritten twee ritten en had daarmee een kleine voorsprong van 4.4 op Cherain. Na afloop van de tweede lus, waarin Potty drie van de vier ritten won, had Potty een voorsprong van 9.3. Cherain wilde zo graag de kloof dichten, ging in de fout en verloor daarbij opnieuw zo'n vijf seconden.

In de laatste lus zette Cherain nog eens alles op alles, maar uiteindelijk was hij 5.2 te traag om de TAC Rally te winnen. De valse start van zaterdagochtend en de daaraan verbonden tien seconden straftijd breken hem op het einde van de wedstrijd zuur op. "We betwisten die tien seconden straftijd voor een gestolen start", zegt Bernard Munster, teammanager van BMA. "We zijn er eigenlijk al een tijdje mee bezig. Het is een beetje jammer dat het niet sneller heeft kunnen gebeuren. De organisatie heeft ons zo onrechtstreeks gedwongen om klacht in te dienen." "We zien wel. Ik ben alvast erg tevreden met deze prestatie", reageerde Maxime Potty, eerder winnaar van de Rally van Haspengouw en de South Belgian Rally. Vorige week werd hij ondanks technische problemen derde in de Rallye des Ardennes.

De volgende wedstrijd is de Rally van Wallonië eind deze maand.