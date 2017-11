Mc Crae's gedicht geschreven met klaprozen

In Ieper hebben vrijwilligers vanmiddag in de buurt van de Menenpoort een opmerkelijk bloemenperk met klaprozen aangeplant.

De Poppy’s vormen de letters van de eerste zin van het bekende gedicht ‘In Flanders Fields’ van de Canadese schrijver John Mc Crae.

Het initiatief gaat uit van de Ieperse afdeling van The Royal British Legion, dat is een Britse veteranenorganisatie die zich inzet voor slachtoffers en nabestaanden uit WO I. Eerder doken ook al levensgrote poppyteksten van het bekend gedicht op in Engeland en Frankrijk. De plechtige inhuldiging van het poppyveld gebeurt nu vrijdag met een korte ceremonie, het gedicht blijft staan tot Kerstmis.