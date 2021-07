Medaille voor bootjesman Maurice

De bekendste én oudste bootjesman van Brugge, Maurice Michielsens, is voortaan ridder in de Leopoldorde. Voor Michielsens, bekend als ‘de witten van de bootjes’, is het de zoveelste onderscheiding in zijn lange carrière als bootjesman: 65 jaar.

Maurice is met zijn 83 jaar de oudersdomsdeken van de Brugse bootjesmannen. Venetië van het noorden, gestart in 1956 en nu gerund door zijn zoon, is één van de vijf rederijen die met toeristenbootjes uitvaren op de Reien. Zelf zit hij niet meer achter het roer, maar meevaren doet hij wel nog met veel plezier. "Ik heb dat altijd graag gedaan. Ik kende Nederlands en Frans, maar ik heb alles zelf geleerd. Ik heb in al die jaren zo'n 250 VIP’s vervoerd. De huidige keizer van Japan heeft nog gevaren met mij als student." (lees verder onder de foto)



Maurice kreeg het ereteken als Ridder in de Leopoldsorde, een ster in de vorm van een Maltezerkruis, uit handen van provinciegouverneur Decaluwé. Ook burgemeester Dirk De fauw was daar bij, en korpschef Dirk Van Nuffel, van de Brugse politie. Hij werkte ooit drie jaar als jobstudent bij de bootjes van Maurice.

Maurice kreeg in zijn carrière als bootjesman al een pak onderscheidingen en eretekens. Maar de opname als Ridder in de Leopoldsorde, de oudste van ons land, is zowat het hoogst bereikbare. Alhoewel: "Ik zal hem koesteren maar er is nog één ereteken, de gouden medaille van het huis van Koning Albert," zegt Maurice daarover. "Ik ben ontvangen geweest op het paleis in Brussel. Een paar maanden later in het zuiden van Frankrijk zit ik op het terras en wie komt goeiedag zeggen? Koning Albert. We spraken niet over eretekens maar over mijn hartoperatie."

