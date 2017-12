Mededader steekpartij Brugge is spoorloos

Het gaat om een Leuvenaar van 24 die sinds eind oktober voorwaardelijk vrij is met een elektronische enkelband. De hoofdverdachte is sinds de moord voortvluchtig en zit vermoedelijk in zijn thuisland Tsjetsjenië. De Brugse raadkamer moest zich vanochtend uitspreken over een doorverwijzing van de twee naar de correctionele rechtbank. Dat gebeurde ook, maar de Leuvenaar blijkt dus al weken spoorloos te zijn. "De enkelband geeft geen signaal meer en wij weten zelf ook niet waar hij is", aldus zijn raadsman Jean-Marie de Meester. De man kwam al meerdere malen voorwaardelijk vrij, maar vloog al evenveel keer weer in de gevangenis omdat hij die voorwaarden geschonden had.