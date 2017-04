Medewerkers AZ Groeninge klagen over personeelsgebrek

In het AZ Groeninge aan de Reepkaai in Kortrijk hebben de medewerkers actie gevoerd voor meer personeel.

Dat gebeurde gisteren ook al in de campus op Hoog Kortrijk. Net zoals in andere ziekenhuizen ligt de werkdruk er zeer hoog. Vakbonden en medewerkers vragen de directie 40 extra personeelsleden in dienst te nemen. "Maar de directie wil enkel besparen", zeggen ze. Vakbonden en directie onderhandelen al een tijdje over het bestaffingskader, maar raken er blijkbaar niet uit. De directie berekende dat die extra aanwervingen 4 miljoen zou kosten, terwijl de vakbonden uitkomen op een meerkost van 450.000 als er efficiënter gepland wordt.