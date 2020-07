Medewerkster Colruyt Waregem ontvangt Vlaams ereteken

In Brussel heeft Ann Maes, die werkt voor Colruyt Waregem, een Vlaams ereteken ontvangen van de Vlaamse regering. Met de eretekens worden Vlamingen die zich ingezet hebben voor de samenleving in de bloemetjes gezet. Maes staat zo symbool voor het volledige supermarktpersoneel.

De eretekens worden traditioneel uitgereikt op de Vlaamse feestdag. Vandaag waren daar in totaal twee eretekens voor 'gewone' Vlamingen bij. Naast supermarktmedewerkster Ann Maes kreeg ook een poetsvrouw uit de zorgsector een ereteken van de Vlaamse regering.

Ann Maes werkt reeds 25 jaar voor Colruyt in Waregem. Begin mei sprong ze ook bij in de winkel in Kuurne toen al het personeel er in thuisquarantaine moest nadat op één week tien van hen positief testten op COVID-19.

"Ann verdient onze waardering"

Ook Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits woonde de uitreiking bij. "Ann Maes vertegenwoordigt hier vandaag de volledige groep van mensen in levensnoodzakelijke sectoren die, vaak in moeilijke omstandigheden, het beste van zichzelf gegeven hebben om klanten steeds vriendelijk te bedienen", klinkt het. "Zij verdient onze waardering."

Nog 3 eretekens

Ook danser, choreograaf, tv-maker en schrijver Ish Ait Hamou ontving een ereteken voor zijn roman 'Het moois dat we delen', waarin hij de lezer doet nadenken over migratie in onze maatschappij en de vooroordelen die mensen hebben over elkaar.

Pedagoge, criminologe, gedragstherapeute Ingrid De Jonghe werd gelauwerd voor haar werk met de vrijwilligersorganisatie Therapeuten voor Jongeren (TeJo) en de vele duizenden jongeren die ze in haar laagdrempelige inloophuizen heeft ontvangen.

Ten slotte ontving de vzw Vlaanderen Feest nog een ereteken voor de inspanningen om het Vlaming-zijn in de open wereld van vandaag te stimuleren.