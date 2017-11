In Nieuwpoort is een medewerkster van het woonzorgcentrum De Zathe ontslagen nadat er wanpraktijken aan het licht waren gekomen.

Zij zou denigrerende foto's van bejaarden hebben uitgewisseld. Intussen lopen er onderzoeken naar wat daar nog allemaal is fout gelopen. Ook het parket van Veurne is een onderzoek gestart. Er zou sprake zijn van mishandeling en verwaarlozing van de bewoners. Vandaag komt de OCMW-raad in spoedzitting bijeen.

