De krant zit vanaf morgen in een nieuw jasje, op papier en digitaal. Voor de lezers van de papieren krant wordt het even wennen, want enkele lokale titels zoals de Weekbode Torhout en het Brugs Handelsblad smelten samen. Er blijven nog vijf regionale edities over, maar de krant belooft haar lezers een nog completer nieuwsaanbod uit de hele provincie, aangevuld met nieuws uit de eigen stad of gemeente. In de krant zit er een volledig vernieuwd KW Weekend-magazine en ook de website is vernieuwd.