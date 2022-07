Medisch interventieplan afgekondigd nadat kinderen hitteslag krijgen in Koekelare

Het gaat om leden van Chiro Meerle uit Hoogstraten, die zijn er op kamp in de Ichtegemstraat. De hitte van vandaag was uiteindelijk voor zestien jongeren te zwaar. Zij zijn afgevoerd naar drie ziekenhuizen met een hitteslag. Het gaat om meisjes tussen tien en twaalf jaar oud. Het medisch interventieplan is een tijdlang afgekondigd, maar uiteindelijk was niemand in levensgevaar.

Een hitteslag is een zware vorm van een zonneslag. De kinderen kregen een verhoogde temperatuur en voelden zich niet goed. Enkele ambulances kwamen om half zeven ter plaatse bij de chirolokalen om de temperatuur van de kinderen omlaag te krijgen.

In samenspraak met de ouders is beslist om het chirokamp stop te zetten . Een MUG-team blijft nog even ter plaatse voor de opvolging.