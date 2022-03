Meditatiekamp voor kinderen in Brugge

Het is krokusvakantie en heel wat kinderen gaan deze week op kamp. Piraten, koken, musical. Dat zijn thema’s die we kennen. Maar in Brugge is er een kamp dat focust op meditatie, tot rust komen én talenten.

Yogamatjes in de aanslag voor de kindermeditatie. Een rustgevend vakantiekamp waar de deelnemers sterker uitkomen, dat is het opzet van het Shiny Kids Talentenkamp op de Hoeve Hangerijn in Sint-Kruis Brugge.

"Ons kamp draait volledig rond rust, bewustwording en positiviteit. Het doel is kinderen helpen zich krachtig en rustig te voelen en vol zelfvertrouwen op het einde van de week naar huis te gaan. De kleinschalige kampen waar relaxatie een vast onderdeel vormt, borduren voort op het meditatieboek van neuroloog Steven Laureys. Want tot rust komen heeft ook een positief effect op de weerbaarheid, empathie en assertiviteit van kinderen", legt kindercoach Kathy Metdanancxt uit.

"Elke dag mediteren we, kindermeditatie op maat van de kinderen. Dat zijn verschillende soorten. Daarnaast gaan we aan de slag met edelstenen. Die hebben verschillende kracht. Elke dag staan we ook stil bij de talenten. Eigenlijk zijn de kinderen er heel snel mee weg met die meditatie. Ze gaan snel tot rust komen, zitten meteen in hun hart en blij worden."

Deze zomer strijkt het rustgevend kampje ook neer in Lichtervelde.