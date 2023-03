"Meer aandacht voor chocoladewinkels dan eigen inwoners": bewoners Brugse Katelijnestraat misnoegd

In Brugge is er ongenoegen over enkele ingrepen in de mobiliteit. Boze Bruggelingen zijn bang dat de ingrepen ten koste gaan van lokale handelszaken.

Het ongenoegen draait rond de invoering van autoluwe winkelstraten zonder behoorlijke omleidingen. "Er zijn grote gevolgen voor de zone van de Katelijnestraat tot ver voorbij de Vismarkt/Visardpark." Ze wijzen ook naar het afsluiten van de Geldmuntstraat vor het verkeer, en de herschikking van het Zand. De actievoerders halen uit naar schepen Mercedes Van Volcem.

"Zo is er onbegrip voor de uitspraak van schepen Van Volcem die meer zin had om de lokale bier&chocolade handelaren tevreden te houden dan de gevolgen voor de toegankelijkheid van een gigantisch deel van het Brugs centrum in te zien," schrijven ze. "Dat ze ten onrechte met flair aankondigde dat het zowiezo autovrij wordt getuigt niet van enig tact."

Parkeren

Er is ook niet genoeg parkeerplaats voor het aantal bewonersvergunningen, zeggen ze. In een open brief halen ze aan dat bewoners ook abonnementen zouden moeten kunnen krijgen in ondergrondse parkeergarages.

"Volgens het voorliggende plan zal men in sommige straten niet op reglementaire wijze zijn doel bereiken," staat te lezen in de brief. "Op andere plaatsen wordt toelevering praktisch onmogelijk gemaakt. En ja: er bestaan nog actieve handelaren en nijverheden in de binnenstad waarbij de klant ook tot bij hen moet kunnen aanrijden (vb taxatie schilderijen …). Heeft de dienst Mobiliteit dit grondig onderzocht?"

Alle voeling kwijt

Straks woont geen enkele schepen in de coalitie nog in de historische kern van Brugge en verliest het stadsbestuur de voeling met de bewoners.