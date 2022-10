Meer aanvragen voor goedkopere vakanties en uitstapjes: "30% annuleert door bijvoorbeeld hoge energiefactuur"

Dertien procent van de Vlamingen kan het zich niet permitteren om een weekje vakantie te nemen. En dat zullen er meer worden door de crisis. "We zien dat we 35 procent meer aanvragen krijgen van mensen die gebruik willen maken van het aanbod 'Iedereen Verdient Vakantie'. Langs de andere kant zien we dat helaas 30 procent meer moet annuleren, omdat ze bijvoorbeeld net de energiefactuur moeten betalen", zegt Jeroen Marijsse van het Netwerk ‘Iedereen Verdient Vakantie’ van Toerisme Vlaanderen.

Gratis aanbod

Het Netwerk brengt alle partners samen in Brugge op het jaarlijkse forum. De toeristische sector biedt zelf goedkope arrangementen aan. "We hebben een eigen aanbod zoals goedkope tarieven voor musea en toeristische attracties. Maar we hebben ook een gratis aanbod", zegt Rudy Van der Weren van Toerisme Gent.

Wie interesse heeft kan ook terecht in een Rap Op Stap-kantoor in de buurt. Zij bekijken dan of je in aanmerking komt.