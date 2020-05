De concentratie van afval verplaatst zich van het strand naar de duinen omdat mensen volgens de coronamaatregelen nog niet op het strand mogen liggen.

Door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen ligt er steeds meer afval in de duinen. "Waarschijnlijk willen mensen ontsnappen aan de politiecontroles door in de duinen te gaan zitten, want ergens zonnebaden of blijven zitten mag nog niet", zegt Luc David van Natuurpunt Westkust. Daarbij laten mensen heel wat afval achter.

Ook gebruikte mondmaskers en handschoenen

De concentratie van toeristenafval ligt dus niet meer op het strand zelf maar heeft zich verplaatst naar de duinen. "Ook in parkjes, bossen of parkings van supermarkten ligt meer afval, of zelfs gebruikte mondmaskers en handschoenen en dat is een gevaarlijke evolutie", zegt Kevin Pierloot van de Proper Strand Lopers.

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), UGent en de Provincie West-Vlaanderen voerden eerder al een onderzoek naar de besmettingsrisico's op het strand en daaruit blijkt dat coronabesmetting via achtergelaten zwerfvuil mogelijk is. De Proper Strand Lopers en verschillende Natuurpuntafdelingen vragen daarom om meer controles in de duinen en roepen op om afval niet achter te laten.