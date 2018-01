Meer bezoekers voor oorlogsmusea

2017 was een druk jaar in de zuidelijke Westhoek met heel wat herdenkingsevents en tentoonstellingen in het kader van de honderdste verjaardag van de Slag bij Passendale - de Derde Slag bij Ieper.

Het In Flanders Fields Museum kende vooral een sterke 2de jaarhelft en sloot af met 221.200 bezoekers. 2017 begon vrij rustig met een lichte daling t.o.v. 2016 in de maanden januari, februari en maart. April was wel een topmaand met een stijging van zo’n 15 %. Schepen Jef Verschoore: “Dit was vrijwel volledig toe te schrijven aan de grote Canadese herdenking in Vimy, waar duizenden Canadese jongeren aan deelnamen en dit combineerden met een bezoek aan de Ieperboog”.

Vanaf eind juli kenden de bezoekersaantallen opnieuw een sterke stijging. “De megapromotie naar aanleiding van de Britse herdenking op 30 en 31 juli gaf het toerisme naar de frontstreek een sterke boost”, gaat schepen Verschoore verder. In augustus was dit een stijging van 42 %. In september 21 % en in oktober nog 19 %. November was vergelijkbaar met 2016, maar december eindigde met een sterke eerste week van de kerstvakantie. In totaal kwamen er in 2017 ruim 15.000 bezoekers meer dan in 2016. Op 17 februari opent het IFFM de volgende grote tentoonstelling ‘Sporen van Oorlog. De archeologie van de Eerste Wereldoorlog’. De tentoonstelling loopt tot 26 augustus.

MMP17

Zonnebeke deed het nog beter, als epicentrum voor de herdenking van de Slag om Passendale. Het MMP17 lokte 158.755 bezoekers, 36 procent meer dan in 2016. Dat is onder meer te danken aan de nationale en internationale media-aandacht voor "100 jaar Slag bij Passendale" en de vele herdenkingen. Maar ook de openstelling van de Zonnebeke Church Dugout in de schaduw van het museum bracht vele tienduizenden bezoekers op de been, waaronder de Britse prins Charles en het Belgisch koningspaar.