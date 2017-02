Meer bomen gekapt dan toegestaan in kasteelpark

In Ingelmunster is er commotie rond het kappen van bomen in het kasteelpark dat het uitzicht sterk heeft veranderd.

Blijkbaar zijn meer bomen geveld dan was toegelaten. Het park rond het kasteel in Ingelmunster is in privéhanden. Bedoeling was om enkel risico-bomen rond de Mandel te vellen, maar bij controle bleken dat er veel meer te zijn. De werken zijn begin deze maand stilgelegd. Het Agentschap Natuur en Bos heeft de kasteelheer nu aangemaand om onder meer nieuwe bomen aan te planten. De gemeente hoopt dat er samen met de eigenaar een plan van aanpak wordt uitgewerkt zodat de groene long in het centrum blijft.