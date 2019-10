Meer bos(jes) in Ieper

Een opvallend project is de heraanplanting van het geboortebosje in het Hamiltonpark, dat afgelopen zomer per vergissing gemaaid werd. Die aanplanting gebeurt op 28 november samen met 20 gezinnen die –na een oproep van de stad- hier met plezier willen aan meewerken. Er worden 500 boompjes en struiken gezet.

Zillebekevijver

Rallyclub en Zorgnetwerk Ieper planten, ook al op 23 november, een klimaatbos bij Zillebekevijver. Op een terrein van de stad, even ten zuiden van Zillebekevijver, worden 2.700 stuks jong bosgoed aangeplant. De organisatie achter de Ieperse autorally maakte dit voorjaar de afspraak met het stadsbestuur om samen een klimaatbos te realiseren als compensatie voor de CO2-uitstoot van de rallywagens. De stad stelt hiervoor een terrein van 0,8 ha ter beschikking. Ook Zorgnetwerk Ieper was op zoek naar een groene compensatie voor de CO2-uitstoot van haar (dagelijkse) autogebruik. Na samenspraak werden beide initiatieven aan elkaar gekoppeld.

Militaire domein en Kemmelbeekbosje

Ook het militaire domein wordt groener. Het terrein van iets meer dan een hectare is eigendom van Defensie en wordt beheerd door Agentschap Natuur en Bos. In totaal worden er op 14 december 3.000 boompjes aangeplant. Daarnaast worden de zieke Canadapopulieren langs de Kemmelbeek, bij Dikkebusvijver geveld. Ze worden vervangen door jonge, gezonde zwarte populieren, een intussen zeldzaam geworden populierensoort. Daarenboven worden er op de brede oever van de beek extra struiken gezet om de erosie van de aangrenzende, hellende landbouwgronden tegen te gaan. Die erosie zorgde in het verleden al voor een teveel aan slib in Dikkebusvijver. Door op de gronden langs de beekoevers een brede houtkant te voorzien, probeert de stad op een ecologische manier aan dat probleem te verhelpen. Dit plantproject is voorzien voor 2020.

Ook in de Zandvoordestraat in Zillebeke en in de Kasteelhoekstraat in Hollebeke worden nieuwe bomen aangeplant