Meer chauffeurs geflitst tijdens marathon

Bij de achtste editie vonden tussen woensdag 6.00 uur en donderdag 6.00 uur snelheidscontroles plaats. Zowel de federale wegpolitie als 151 lokale politiezones namen deel aan de actie. Daarbij werd 2,8 procent van de bestuurders betrapt op te snel rijden. Dat cijfer ligt hoger dan bij de vorige flitsmarathon, die in april van dit jaar plaatsvond. Toen reed 2,5 procent, ofwel bijna 33.500 bestuurders, te snel.

Ook het aantal rijbewijzen dat onmiddellijk werd ingetrokken steeg in vergelijking met een half jaar geleden: van 78 naar 107.

De federale politie laat in een mededeling weten "ontgoocheld" te zijn over de resultaten. "Alle mogelijke middelen werden gemobiliseerd om deze sensibiliseringscampagne bekend te maken bij het grote publiek: de pers werd ingelicht, het was te lezen op sociale media en een bijzonder ontroerende film werd begin deze week verspreid. Ondanks dit alles zien we toch nog mensen die snelheidsovertredingen begaan. We kunnen dit alleen maar betreuren", zegt Koen Ricour, de directeur van de Federale Wegpolitie.