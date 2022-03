Meer controle na klacht over gluurder aan speelpleintje Kuurne

Een vrouw heeft melding gemaakt bij de politie over een gluurder aan het speelpleintje op het Sportpark van Kuurne. Volgens haar zal de politie daar nu extra controleren.

Op 5 maart zou de dochter van de vrouw en een vriendinnetje zich bekeken voelen door een man in een lang zwarte jas die zich in de struiken verscholen had. "Hij heeft zwart haar met een kale plek bovenaan en bleef hen aanstaren. Hij kwam ook dichter tot vlak bij hen aan het speelplein waar mijn dochter en haar vriendinnetje bovenin de toren zaten", doet de vrouw haar verhaal op Facebook.

"Niet eerste keer"

De man heeft verder geen aanstalten gemaakt, de meisjes besloten om weg te fietsen. De vrouw heeft nadien een melding gedaan bij politiezone Vlas en laat weten dat de wijkagent op de hoogte is gesteld.

Volgens andere buurtbewoners is het niet de eerste keer dat zoiets gebeurt: "Elk jaar zijn daar problemen, jaarlijks is er wel iemand die zulke dingen doet... schandalig", klinkt het.