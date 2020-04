Meer dan één op vier besmet in eerste volledig geteste WZC

In het woonzorgcentrum Amphora in Wingene zijn alle bewoners getest op het coronavirus. 6 bewoners die geen symptomen vertoonden, bleken positief. In totaal zijn nu 40 van de 150 bewoners besmet met het coronavirus, dat komt overeen met iets meer dan één op vier bewoners.

Amphora is het eerste woonzorgcentrum dat helemaal getest is in onze provincie. En het feit dat iedereen er getest werd, neemt veel onzekerheid weg bij de bewoners, hun familie en de medewerkers van het woonzorgcentrum.

Burgemeester Hendrik Verkest pleitte sinds de eerste besmetting voor een uitgebreide testing. “Alleen door volledig in kaart te brengen wie drager is van het virus (ook zonder duidelijke symptomen) en wie niet, kan je juist handelen en de beste beslissingen nemen. Het feit dat we in woonzorgcentrum Amphora sneller begonnen zijn met het testen van bewoners, ook al mocht dit volgens de richtlijnen eigenlijk nog niet, heeft er zeker voor gezorgd dat het aantal besmettingen relatief beperkt gebleven is.”

Onzekerheid weg

De resultaten nemen heel wat onzekerheid weg bij de bewoners en hun familie, maar ook bij de medewerkers. “We zijn nu in staat om de bewoners die positief testten aangepaste zorg te bieden. Onze interne werking wordt hier maximaal op afgestemd”, zegt Bernard Bruggeman, gedelegeerd bestuurder van Woonzorggroep GVO. “Op die manier kunnen we elke bewoner, ook diegenen die niet besmet zijn, de beste zorg blijven bieden. Ook de beschikbare beschermingsmiddelen kunnen nu correcter en efficiënter ingezet worden.”

