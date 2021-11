"Meer dan 1 miljoen overnachtingen": De Kust blikt tevreden terug op herfstvakantie

De toeristische sector aan de Kust blikt tevreden terug op de herfstvakantie. Vooral tijdens het eerste weekend verbleven er veel toeristen. Het einde van de herfstvakantie is meteen ook het einde van Beaufort21, de triënnale voor hedendaagse kunst aan zee.

Aan de Kust zijn er ongeveer 1,1 miljoen overnachtingen geregistreerd tijdens de herfstvakantie. Het was vooral druk in het eerste weekend. Zo’n 90% van de kamers waren dan volzet. Vergeleken met de vorige herfstvakantie in 2020 zijn er 10 à 15% meer overnachtingen geboekt. Daarnaast kozen ongeveer 450.000 dagtoeristen voor een dagje uit aan zee.

Beaufort21 afgelopen

Het einde van de herfstvakantie betekent ook het einde van de triënnale voor hedendaagse kunst Beaufort21. Sinds 27 mei bezochten zo’n één miljoen bezoekers één of meerdere kunstwerken van Beaufort21. Naast dagtoeristen hebben vooral verblijfstoeristen de voorbije maanden verschillende kunstwerken van de triënnale bezocht.

Ten slotte hebben de kustgemeenten negen kunstwerken van deze editie aangekocht. Ze zullen te vinden zijn in het Beaufort beeldenpark. In totaal zijn er daar veertig kunstwerken te vinden. “Het beeldenpark groeit hierdoor verder uit tot een kwalitatieve collectie in de publieke ruimte, met werken van de meest toonaangevende kunstenaars van deze generatie”, zegt curator Heidi Ballet.

Ook expo Verdwenen Zwinhavens afgelopen

Zondag 7 november is ook de slotdag van de expo Verdwenen Zwinhavens in het Zwin Natuurpark. Daar kwamen sinds begin juni 41.500 bezoekers langs. De fietstocht rond de Verdwenen Zwinhavens, inclusief de VR kijkers onderweg, blijft bestaan tot 2023.

Tevreden bezoekers en kustgemeenten

Volgens de toerismekantoren van de tien kustgemeenten waren de bezoekers van Beaufort21 erg enthousiast en tevreden. Een onlinebevraging van Westtoer bevestigt die meningen. Daarnaast blikt burgemeester van Brugge en voorzitter van het kustburgemeestersoverleg Dirk De fauw tevreden terug op de triënnale.

“Daarmee is nog eens gebleken dat Beaufort21, en de mogelijkheid om kunstwerken van internationaal gerenommeerde artiesten gratis te ontdekken langs de kustlijn, een toegevoegde waarde is voor de tien kustgemeenten. Het feit dat alle badplaatsen hebben deelgenomen aan deze editie maakt dat de triënnale een sterk merk is voor het kusttoerisme”, aldus Dirk De fauw.