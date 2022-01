Meer dan 10 miljoen illegale sigaretten onderschept in haven Zeebrugge

De douane heeft in de haven van Zeebrugge 10,5 miljoen sigaretten in beslag genomen. De lading illegale tabak was op weg naar Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

De sigaretten, onder de merknaam Richman Royal, waren gemaakt in Dubai, en waren via de Chinese haven van Ningbo naar Europa gesmokkeld. "We hebben de container gescand en gezien dat er iets niet normaal was," zegt Florence Angelici van de federale overheidsdienst Financiën. "De aangifte bestond als panel pleated cartridges en het waren sigaretten."

Geen namaak

Vorig jaar in oktober zijn in Zeebrugge ook al 20 miljoen namaaksigaretten onderschept, toen waren het twee containers bestemd voor de Franse markt. Nu waren het zogenoemde cheap white-sigaretten, dat zijn sigaretten van een merk dat in Europa niet te krijgen is. Het zijn dus geen namaaksigaretten. Ze vertegenwoordigden bijna 4,1 miljoen euro aan invoerrechten, accijnzen en BTW.

Er zijn door de Brexit al langer problemen tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Sinds de Brexit zijn er vanuit Zeebrugge extra afvaarten naar Ierland. Leverenanciers leveren rechtstreeks op Ierland omdat dat land wel nog deel uitmaakt van de Europese Unie. De in beslag genomen sigaretten zullen vernietigd worden, de betrokkenen riskeren een zware boete en een celstraf.