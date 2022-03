Meer dan 100 getuigen aan het woord op assisenproces Alexander D.

De bodybuilder stak in Moere bij Gistel zijn ex-vriendin en haar beide grootouders dood, en had eerder al een fotograaf gemarteld en doodgestoken in Gent. Dat deed hij uit jaloezie.

Het parket wil 84 getuigen laten verhoren op het assisenproces, en ook de andere partijen voegen nog namen toe aan dat lijstje. Het zijn er samen 110, de voorzitter van het hof legt de lijst volgende week definitief vast. Op 3 mei stelt het hof de jury samen, het asissenproces zelf start dan op 6 mei en zal wellicht twee weken duren.