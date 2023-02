Meer dan 100 ton hulpgoederen vertrokken naar Turkije via Luchthaven Oostende-Brugge

Gisteren en eergisteren vertrokken op de Luchthaven Oostende-Brugge meer dan 100 ton hulpgoederen naar Istanboel, Turkije. Van daaruit worden de goederen verder verdeeld in de getroffen regio's.

Aan boord van de twee A330-cargotoestellen van Egyptair Cargo zaten onder meer dekens, kleding, tenten, noodgenerators en medisch materiaal.

Partners Skyline Air Services en Egyptair Cargo sloegen voor deze humanitaire vluchten belangeloos de handen in elkaar. Ook de luchthaven en afhandelaar Aviapartner gaven hun volle ondersteuning en medewerking voor de snelle afhandeling van deze urgente vluchten.

"Onze gedachten gaan uit naar iedereen die getroffen is door de recente aardbevingen. Luchthaven Oostende-Brugge wil haar bijdrage leveren aan de mensen in nood door al het mogelijke te doen om deze humanitaire vluchten mogelijk te maken. Samen met alle partners doen we dit dan ook belangeloos."