Bij een stalbrand in een boerderij in Proven, bij Poperinge, zijn meer dan 100 varkens om het leven gekomen.

De brand brak uit rond 12u30 in een boerderij langs de Terenburgseweg. De brandweer van de zone Westhoek rukte massaal uit. Maar de brand was uitslaand en fel. De loods is dan ook volledig verloren. Maar een tiental dieren heeft de brand overleefd.

De oorzaak van de brand is voorlopig onduidelijk.