Meer dan 10.000 bezoekers voor Iedereen Klassiek

Het Brugse Concertgebouw vormde traditiegetrouw de uitvalsbasis van Iedereen Klassiek. De bezoekers konden echter ook genieten van concerten in de Stadsschouwburg, het Conservatorium, de Sint-Salvatorskathedraal en KORF Cultuurcentrum Brugge. Voor zowat alle voorstellingen waren de tickets ruim op voorhand uitverkocht.

Gratis evenement

Tijdens het evenement is het daarnaast ook de bedoeling om iedereen van jong tot oud gratis te laten proeven van klassieke muziek. Daardoor viel er ook in de Brugse binnenstad heel wat te beleven. Zo kon er op de Markt tijdens 'Iedereen danst!' samen gedanst worden op muziek van Vivaldi. In de winkelstraten werd iedereen dan weer op klassieke muziek getrakteerd door DJ Von Rosenthal. "Prachtig weer en zoveel enthousiasme voor klassieke muziek", reageert Klara-nethoofd Chantal Pattyn. "In alle maten en vormen in Brugge. Zelfs dansend op Vivaldi. Dit noem ik een hoogdag."

Klassieke muziek van alle soorten

Klara gaat ook prat op het gevarieerde programma dat de bezoekers voorgeschoteld kregen. Dankzij Brussels Philharmonic kwamen liefhebbers van symfonische muziek aan hun trekken, terwijl het Ryelandt Trio met hun intieme kamermuziek in Brugge een thuismatch speelde. Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal en pianist Nicolas Callot pakten uit met een verrassende West-Vlaamse interpretatie van het werk van Mozart. "Brugge opende de poorten voor orkesten, ensembles en solisten. Van jong of te ontdekken talent tot grote namen. Met muziek van Bach tot Pärt. Zowel op de viool en de piano, als op de accordeon, het orgel en de beiaard", klinkt het.